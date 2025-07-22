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Общество

Еще четверо нижегородцев вернутся домой после обмена пленными

25 июля 2025 09:20  [2] Общество
Еще четверо нижегородцев вернутся домой после обмена пленными

Четверо жителей Нижегородской области, находившихся в украинском плену, вскоре вернутся домой. О предстоящем возвращении сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына на своих страницах в социальных сетях.

По словам омбудсмена, процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной продолжается в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей.

"Еще четверо нижегородцев, чьи родственники ранее обращались к нам за содействием, в эти дни возвращаются на Родину. Совсем скоро они смогут вновь обнять своих близких", — отметила Кислицына.

Она выразила благодарность Министерству обороны Российской Федерации, спецслужбам, федеральному Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, а также всем коллегам, принимавшим участие в организации возвращения пленных.

Ранее сообщалось, что двоих жителей Нижегородской области удалось вернуть из украинского плена.

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Теги:
Военные СВО Уполномоченный по правам человека
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