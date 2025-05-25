Еще два нижегородца вернулись домой из украинского плена Общество

Россия и Украина продолжают обмениваться военнопленными в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына, в рамках одного из последних этапов обмена удалось вернуть еще двоих жителей Нижегородской области.

По словам омбудсмена, работа по обращениям родственников героев специальной военной операции ведется ежедневно.

"Мы делаем все возможное, чтобы каждый вернулся домой! Благодарю Татьяну Николаевну Москалькову, Уполномоченного по правам человека в РФ, за огромную работу и такие долгожданные для региональных уполномоченных письма!" - написала Оксана Кислицына на своей странице в VK.

Ранее сообщалось, что участники СВО, завершившие службу по контракту, смогут получать медпомощь в военных медучреждениях.