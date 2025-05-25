  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 12:47  [4] Автобус №27 изменит маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной
23 июня 2025 12:26  [73] Еще два нижегородца вернулись домой из украинского плена
23 июня 2025 12:16  [82] Танцы помогут нижегородцам восстановиться после инсульта
23 июня 2025 12:00  [126] Продажу алкоголя ужесточат в Нижнем Новгороде в День молодежи
23 июня 2025 11:52  [81] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" запускает бесплатный курс по телекоммуникационным технологиям для студентов
23 июня 2025 11:47  [126] Нижегородский метромост ждет ямочный ремонт летом 2025 года
23 июня 2025 11:23  [102] Михаил Рыхтик: "Повышение требований к преподаванию истории можно только приветствовать"
23 июня 2025 11:12  [127] Более 300 нижегородских призывников заключили контракты в 2024 году
23 июня 2025 11:00  [134] Более 1,5 млрд рублей выплатили нижегородским медикам
23 июня 2025 10:45  [157] Депутат назвал жителей Заволжья иждивенцами за жалобы на детскую площадку
Общество

Еще два нижегородца вернулись домой из украинского плена

23 июня 2025 12:26  [73] Общество
Еще два нижегородца вернулись домой из украинского плена

Россия и Украина продолжают обмениваться военнопленными в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына, в рамках одного из последних этапов обмена удалось вернуть еще двоих жителей Нижегородской области.

По словам омбудсмена, работа по обращениям родственников героев специальной военной операции ведется ежедневно.

"Мы делаем все возможное, чтобы каждый вернулся домой! Благодарю Татьяну Николаевну Москалькову, Уполномоченного по правам человека в РФ, за огромную работу и такие долгожданные для региональных уполномоченных письма!" - написала Оксана Кислицына на своей странице в VK.

Ранее сообщалось, что участники СВО, завершившие службу по контракту, смогут получать медпомощь в военных медучреждениях. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные СВО Уполномоченный по правам человека
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2025 13:45  [548] Американец отправился в зону СВО из Нижнего Новгорода
30 мая 2025 14:50  [741] Дети без вести пропавших на СВО бойцов будут получать ежемесячные выплаты
29 мая 2025 17:48  [711] 21 нижегородец вернулся домой после масштабного обмена пленными
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных