21 нижегородец вернулся домой после масштабного обмена пленными Общество

Фото: Оксана Кислицына/ VK

В минувшие выходные в Нижегородскую область вернулся 21 человек, освобожденный в результате обмена пленными. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Шестеро из них были военнослужащими, чьи семьи ранее обращались в орган за помощью.

Трехдневный обмен военнопленными и мирными гражданами проходил в рамках достигнутых договорённостей между представителями России и Украины на переговорах в Стамбуле. Он состоялся в формате 1000 на 1000 человек.

Всего вернулись 880 военнослужащих, 20 жителей Курской области и 100 политических заключённых.

"Процесс возвращения граждан на Родину продолжается. Всем родным, которые обращались к нам за помощью, желаю набраться сил и терпения - мы делаем все возможное для возвращения каждого нижегородца домой. Благодарю каждого участника процесса за профессиональную организацию этого масштабного мероприятия", - отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать семьям участников СВО льготную ипотеку под 2%.