21 нижегородец вернулся домой после масштабного обмена пленными

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В минувшие выходные в Нижегородскую область вернулся 21 человек, освобожденный в результате обмена пленными. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.
Шестеро из них были военнослужащими, чьи семьи ранее обращались в орган за помощью.
Трехдневный обмен военнопленными и мирными гражданами проходил в рамках достигнутых договорённостей между представителями России и Украины на переговорах в Стамбуле. Он состоялся в формате 1000 на 1000 человек.
Всего вернулись 880 военнослужащих, 20 жителей Курской области и 100 политических заключённых.
"Процесс возвращения граждан на Родину продолжается. Всем родным, которые обращались к нам за помощью, желаю набраться сил и терпения - мы делаем все возможное для возвращения каждого нижегородца домой. Благодарю каждого участника процесса за профессиональную организацию этого масштабного мероприятия", - отметила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать семьям участников СВО льготную ипотеку под 2%.
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