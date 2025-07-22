Солнечные выходные порадуют жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

Солнечная погода ожидает нижегородцев в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 26 июля, воздух прогреется до +22…+24 градусов. Возможна небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Вечером и ночью будет приятная прохлада, температура не опустится ниже +17 градусов. Ветер ожидается слабый, не более 3 м/с.

В воскресенье, 27 июля, будет небольшое потепление. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов, небо останется ясным целый день. К ночи похолодает до +16 градусов. Ветер, как и в субботу, будет слабым.

Кроме того, 27 июля ожидается слабая магнитная буря, которая может потревожить нижегородцев. Медики советуют метеозависимым людям внимательно следить за самочувствием, особенно в периоды геомагнитной нестабильности. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.