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Общество

ОМК запустила "онлайн-каникулы" для детей сотрудников

25 июля 2025 15:52  [40] Общество
ОМК запустила онлайн-каникулы для детей сотрудников

Фото: ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила для детей сотрудников всех своих предприятий интерактивную образовательную программу — квест-бот в формате "онлайн-каникул". В течение двух недель ребята смогут не только весело провести время, но и ближе познакомиться с профессиями, связанными с металлургией.

Проект "Каникулы с Железячками" разработан специально для юной аудитории. Его героями стали персонажи одноименного мультсериала, созданного ОМК. В анимационных сериях Железячки рассказывают о производственных процессах и продукции компании простым и понятным языком. Теперь они сопровождают детей и в онлайн-квесте, помогая выполнять задания и узнавать новое.

Каждый день участники получают задания через телеграм-бот. В игровой форме дети знакомятся с профессиями своих родителей, работающих на предприятиях компании. Им предстоит, например, выяснить, чем занимается инженер АСУТП и зачем нужен электромонтер.

Среди первых заданий: нарисовать открытку для металлургов, провести интервью с родителями о специфике их работы, а также попробовать определить брак колеса, как это делает настоящий специалист.

Как рассказала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Екатерина Кощиенко, программа будет длиться две недели. На данный момент в онлайн-квесте участвуют уже более 500 детей, и с каждым днем их становится все больше.

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Теги:
Дети ОМК
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