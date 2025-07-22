ОМК запустила "онлайн-каникулы" для детей сотрудников Общество

Фото: ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила для детей сотрудников всех своих предприятий интерактивную образовательную программу — квест-бот в формате "онлайн-каникул". В течение двух недель ребята смогут не только весело провести время, но и ближе познакомиться с профессиями, связанными с металлургией.

Проект "Каникулы с Железячками" разработан специально для юной аудитории. Его героями стали персонажи одноименного мультсериала, созданного ОМК. В анимационных сериях Железячки рассказывают о производственных процессах и продукции компании простым и понятным языком. Теперь они сопровождают детей и в онлайн-квесте, помогая выполнять задания и узнавать новое.

Каждый день участники получают задания через телеграм-бот. В игровой форме дети знакомятся с профессиями своих родителей, работающих на предприятиях компании. Им предстоит, например, выяснить, чем занимается инженер АСУТП и зачем нужен электромонтер.

Среди первых заданий: нарисовать открытку для металлургов, провести интервью с родителями о специфике их работы, а также попробовать определить брак колеса, как это делает настоящий специалист.

Как рассказала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Екатерина Кощиенко, программа будет длиться две недели. На данный момент в онлайн-квесте участвуют уже более 500 детей, и с каждым днем их становится все больше.