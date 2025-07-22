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Общество

Фонд "ОМК-Участие" расскажет, как сделать город живым учебником

26 июля 2025 11:16  [79] Общество
Фонд ОМК-Участие расскажет, как сделать город живым учебником

Фото: ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет бесплатный вебинар, посвященный созданию единого культурно-образовательного пространства в малых городах.

Онлайн-встреча состоится 19 августа с 11:00 до 13:00. Присоединиться к мероприятию могут представители органов власти, руководители образовательных и культурных учреждений, сотрудники некоммерческих организаций, а также все заинтересованные. Для участия необходимо заполнить форму "Присоединиться!" на сайте проекта большаяпрогулка.рф.

В рамках вебинара команда проекта "Большая ProГУЛка" представит технологию трансформации городской среды в учебную платформу. На примере города Выкса Нижегородской области участники узнают, как наладить взаимодействие между школами, детскими садами и культурными, общественными и промышленными пространствами региона.

Проект ProГУЛ (городской учебный ландшафт) продемонстрирует, как небольшие города могут стать живыми учебниками, вовлекая школьников в процесс познания через реальные городские пространства.

В программе вебинара также презентация методического пособия для тех, кто хочет инициировать социокультурные изменения в своем городе. Участникам расскажут о целях, этапах и возможностях создания образовательного городского ландшафта.

Кандидат педагогических наук, заместитель директора по научной работе ГБУК Ленинградской области "Музейное агентство" Анна Рапопорт расскажет о ценности городской среды для образовательного процесса. Искусствовед и специалист Русского музея Алексей Бойко поделится опытом разработки междисциплинарных занятий в городском пространстве.

Руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Ирина Скобелева подчеркнула, что за четыре года реализации проекта команде удалось накопить значительный опыт, которым они стремятся поделиться. Она отметила, что важной особенностью проекта "ProГУЛ" стала тесная связь между теорией и практикой: каждая гипотеза обязательно проверялась в реальных условиях, а полученные результаты фиксировались и анализировались. По ее словам, благодаря участию квалифицированных экспертов, педагогов, методистов, проведенным социологическим исследованиям и постоянной работе над улучшением подходов, удалось создать уникальный набор инструментов, уже доказавших свою эффективность в Выксе и способных быть полезными в других городах.

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Теги:
Обучение ОМК
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