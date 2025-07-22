Карантин из-за сибирской язвы ввели в селе Кекино Воротынского района Общество

Фото: Александр Воложанин

В селе Кекино Воротынского округа Нижегородской области с 23 июля действует карантин из-за выявленного случая сибирской язвы в личном подсобном хозяйстве.

Как сообщили в региональной Госветслужбе, причиной стало обращение местного жителя, заметившего падёж нескольких коз. После дезинфекции территории и лабораторных исследований был подтверждён диагноз.

На месте работают специалисты Госветслужбы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Они проводят противоэпизоотические мероприятия и выясняют источник инфекции.

По данным ведомства, угрозы распространения заболевания за пределы очага нет. Случаев заражения людей или других животных за пределами личного подсобного хозяйства не зафиксировано.

На период карантина запрещены убой, вывоз и ввоз животных, не прошедших вакцинацию от сибирской язвы. При этом власти подчёркивают: изымать животных у владельцев не планируется.

Вся скотина в зоне карантина уже вакцинирована. Жителей просят не отпускать животных на самовыпас и сотрудничать с ветеринарными службами.

Ранее сообщалось о введении карантина в нескольких округах Нижегородской области из-за ясеневой златки.