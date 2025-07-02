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Общество

Еще в одном округе Нижегородской области ввели карантин из-за ясеневой златки

02 июля 2025 18:00  [144] Общество
Еще в одном округе Нижегородской области ввели карантин из-за ясеневой златки

Фото: Александр Воложанин

Еще в одном округе Нижегородской области ввели карантин из-за ясеневой изумрудной златки (Agrilus planipennis Fairmaire). Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл карантинного вредителя обнаружили в Большемурашкинском муниципальном округе. 

Управлением установлена карантинная фитосанитарная зона и введён карантинный фитосанитарный режим в двух очагах общей площадью 618 гектаров. Дополнительно определена буферная зона площадью 162 655 гектаров. Под ограничения попали территории, где произрастают ясеневые породы деревьев.

Документом утверждена Программа по локализации и ликвидации очагов вредителя. Согласно установленным требованиям, все юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, владеющие или использующие подкарантинные объекты, а также ведущие деятельность в пределах карантинной зоны, обязаны проводить мероприятия по борьбе с ясеневой златкой в рамках утверждённого режима.

Меры будут действовать до полной ликвидации популяции вредителя на заражённой территории.

Ранее сообщалось о введении карантина из-за обнаружения ясеневой златки в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Княгининском муниципальных округах. Таким образом, зона, где действуют ограничения, составляет 163,2 тысячи гектар, в том числе площадь очагов карантинного объекта - 618 га, буферной зоны - 162,6 тысячи га.

Также стало известно, что в Большеболдинском округе зафиксирован очаг опасного сорняка — повилики (Cuscuta spp.). Там тоже введен карантинный фитосанитарный режим.

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Теги:
Большемурашкинский район Карантин Россельхознадзор
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