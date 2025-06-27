Карантин ввели в Нижегородской области из-за повилики

Фото:
В Нижегородской области зафиксирован очаг опасного сорняка — повилики (Cuscuta spp.), из-за чего в Большеболдинском округе был введен карантинный фитосанитарный режим. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области.
В результате планового обследований специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили очаг заражения повиликой на обочинах трассы "Ужовка – Большое Болдино – Салганы", недалеко от села Черновское. Площадь зараженного участка составила 3 гектара. Вокруг него создана буферная зона — 87 гектаров, где также действует карантин.
Принятые меры направлены на то, чтобы не допустить распространения растения-паразита, способного нанести серьезный вред сельскому хозяйству.
Ранее сообщалось, что на территории сразу четырех муниципалитетов Нижегородской области введён карантин в связи с выявлением ясеневой изумрудной златки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+