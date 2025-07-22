Частный дом вспыхнул в Советском районе Нижнего Новгорода

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Крупное возгорание охватило частный жилой дом на улице Агрономической в Советском районе. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.
На месте происшествия работают 36 сотрудников экстренных служб, задействовано 10 единиц спецтехники.
Распространение огня на расположенные рядом дом и баню удалось избежать.
Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Пострадавших нет.
Специалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось, что житель Павлово заживо сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты.
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