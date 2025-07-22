Частный дом вспыхнул в Советском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Крупное возгорание охватило частный жилой дом на улице Агрономической в Советском районе. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

На месте происшествия работают 36 сотрудников экстренных служб, задействовано 10 единиц спецтехники.

Распространение огня на расположенные рядом дом и баню удалось избежать.

Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Пострадавших нет.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что житель Павлово заживо сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты.