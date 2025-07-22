Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе

Нижегородские молодожены массово поженились в красивую дату 25.07.25.
Такое сочетание цифр выглядит символично и запоминается с первого взгляда, поэтому многие пары решили, что именно этот день станет началом их семейной истории.
Тем временем в нижегородском ЗАГСе уже принимают заявления на 2026 год. Самыми популярными датами вероятно станут 26.06.26 и 26.08.26.
Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в любом отделении ЗАГС Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что 11 пар поженились на Кремлёвском фуникулере в День семьи, любви и верности в Нижнем Новгороде.
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