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Общество

Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе

26 июля 2025 16:10  [97] Общество
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе

Нижегородские молодожены массово поженились в красивую дату 25.07.25. 

Такое сочетание цифр выглядит символично и запоминается с первого взгляда, поэтому многие пары решили, что именно этот день станет началом их семейной истории.

Тем временем в нижегородском ЗАГСе уже принимают заявления на 2026 год. Самыми популярными датами вероятно станут 26.06.26 и 26.08.26. 

Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в любом отделении ЗАГС Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 11 пар поженились на Кремлёвском фуникулере в День семьи, любви и верности в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ЗАГС свадьба
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