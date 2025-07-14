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Общество

14 пар нижегородцев поженились на празднике в парке "Швейцария"

14 июля 2025 18:00  [67] Общество
14 пар нижегородцев поженились на празднике в парке Швейцария

Фото: Макс Огурцов

В минувшую субботу, 12 июля, 14 пар официально зарегистрировали свои отношения в нижегородском парке "Швейцария". Свадебная церемония прошла в рамках праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности.

Как сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области, мероприятие проходит на территории парка уже второй год подряд и стало доброй традицией.

Руководитель областного ЗАГСа Ольга Краснова отметила, что открытые пространства парка особенно подходят для летних свадеб. По ее словам, в городе появляется все больше современных площадок, где молодожены могут провести церемонию по своему вкусу. Этот подход активно поддерживается и развивается.

После официальной части молодожены обменялись кольцами, поцеловались и прошли праздничной колонной к главной сцене, где их встретили гости мероприятия.

С поздравлением к новобрачным обратился депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников. Он подчеркнул, что семья — это основа жизни, место, где формируются главные человеческие ценности. Депутат пожелал парам счастья, любви и взаимопонимания.

Завершением церемонии стал первый свадебный танец, который молодожены исполнили на центральной площади парка под аплодисменты зрителей.

Массовое бракосочетание стало финальной частью праздничной недели, организованной органами ЗАГС Нижегородской области. За это время в регионе прошло около 60 мероприятий, где поздравляли молодые семьи, семейные пары с юбилеями, многодетных родителей и тех, у кого недавно родились дети.

Ранее сообщалось, что 11 пар поженились на верхней станции Кремлевского фуникулера в День семьи, любви и верности.

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Теги:
Праздники свадьба
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