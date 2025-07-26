Подросток пропал во время прогулки на катамаране в Нижегородской области Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

На пляже "Янтарный" в Дальнеконстантиновском районе произошел трагический инцидент — предположительно утонул 14-летний мальчик. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы происшествия.

По имеющимся данным, мать подростка забила тревогу около 15:15, когда заметила, что сын пропал из виду. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Как рассказал знакомый семьи, мальчик отправился кататься на катамаране с друзьями, но в итоге единственный не вернулся.

Исследования озера в первые минуты после обнаружения пропажи ничего не дали. Известно, что несовершеннолетний плохо плавает.

Водолазная группа была вызвана только спустя некоторое время после предполагаемого несчастного случая.

Кроме того, на самом пляже отсутствует дежурный спасатель.

Поисковые работы продолжаются.