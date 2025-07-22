Мужчина погиб при купании в Сортировочном озере Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде зафиксирован новый трагический случай на воде — в Сортировочном озере утонул 62-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Нижегородской области, инцидент произошёл в Канавинском районе города, на улице Архангельской.
Тело погибшего извлекли из воды спасатели водолазной группы. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в районе Лыскова в реке Волге утонула женщина. А в реке Ветлуге под Красными Баками в Нижегородской области нашли тело мужчины.
Всего с начала купального сезона в Нижегородской области утонули более 30 человек.
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