Четыре нижегородца погибли при падении авто в Пьяну Происшествия

Четыре человека погибли в результате трагедии на реке Пьяна в поселке Пильна, сообщили в МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, легковой автомобиль УАЗ, в котором находились пятеро человек, вылетел с дороги и упал в реку Пьяна. Известно, что компания из троих мужчин и двух женщин направлялась на отдых.

Выбраться из затонувшей машины удалось лишь одному пассажиру. Оказавшись на берегу, он обратился за помощью к очевидцам, попросив вызвать спасателей.

На место оперативно прибыли сотрудники Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. Водолазная группа извлекла из воды тела четверых погибших.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что 30 человек утонули в Нижегородской области с начала лета.