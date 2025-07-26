  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 июля 2025 10:00  [143] Спортсмен из Москвы умер во время заплыва X-WATERS - 2025 в Нижнем Новгороде
27 июля 2025 09:47  [120] Мотоциклист влетел в "Инфинити" и "ГАЗ" около Балахны
27 июля 2025 09:20  [208] Атака БПЛА в Нижегородской области 27 июля: что сказал Никитин
27 июля 2025 07:45  [461] Беспилотник сбили в небе над Нижегородской областью 27 июля
26 июля 2025 18:35  [434] Уголовным делом закончилась гибель байкера после ДТП и избиения в Кстово
26 июля 2025 16:38  [529] Подросток пропал во время прогулки на катамаране в Нижегородской области
26 июля 2025 14:50  [496] Частный дом вспыхнул в Советском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2025 12:45  [374] Житель Павлово заживо сгорел в своей квартире из-за курения
26 июля 2025 10:55  [781] Оба водителя погибли в жестком ДТП в Навашинском районе
26 июля 2025 10:20  [386] Нижегородка отдала мошенникам 5 млн рублей и продала квартиру
Происшествия

Мотоциклист влетел в "Инфинити" и "ГАЗ" около Балахны

27 июля 2025 09:47  [120] Происшествия
Мотоциклист влетел в Инфинити и ГАЗ в Балахнинском округе

Фото: УГИБДД Нижегородской области

Вечером 26 июля в деревне Постниково Балахнинского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Инфинити", мужчина 1981 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности манёвра. В результате его автомобиль столкнулся с мотоциклом "Сузуки", которым управлял молодой человек 2006 года рождения.

После первичного удара мотоцикл отбросило на стоящий на проезжей части автомобиль "ГАЗ", в котором находился водитель 2002 года рождения.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль в Дзержинске сбил двух подростков на одном самокате.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район ГИБДД ДТП
Поделиться:
Новости по теме
26 июля 2025 18:35  [434] Уголовным делом закончилась гибель байкера после ДТП и избиения в Кстово
22 июня 2025 16:38  [1813] ДТП около нижегородского Бутурлино: мотоциклист улетел в кювет и погиб
16 июня 2025 07:00  [1176] Мотоциклист погиб, вылетев в кювет с водой в Шахунье
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных