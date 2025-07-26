Мотоциклист влетел в "Инфинити" и "ГАЗ" около Балахны

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Вечером 26 июля в деревне Постниково Балахнинского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Инфинити", мужчина 1981 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности манёвра. В результате его автомобиль столкнулся с мотоциклом "Сузуки", которым управлял молодой человек 2006 года рождения.
После первичного удара мотоцикл отбросило на стоящий на проезжей части автомобиль "ГАЗ", в котором находился водитель 2002 года рождения.
В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
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