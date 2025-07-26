Мотоциклист влетел в "Инфинити" и "ГАЗ" около Балахны Происшествия

Фото: УГИБДД Нижегородской области

Вечером 26 июля в деревне Постниково Балахнинского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Инфинити", мужчина 1981 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности манёвра. В результате его автомобиль столкнулся с мотоциклом "Сузуки", которым управлял молодой человек 2006 года рождения.

После первичного удара мотоцикл отбросило на стоящий на проезжей части автомобиль "ГАЗ", в котором находился водитель 2002 года рождения.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль в Дзержинске сбил двух подростков на одном самокате.