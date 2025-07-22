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Происшествия

Уголовным делом закончилась гибель байкера после ДТП и избиения в Кстово

26 июля 2025 18:35  [136] Происшествия
Уголовным делом закончилась гибель мотоциклиста после ДТП и избиения в Кстово

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Кстовском округе возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, авария произошла 20 июля возле дома № 20 на улице Полевой в городе Кстово. 38-летний водитель автомобиля LADA, выполняя поворот налево, выехал на встречную полосу, не предоставив преимущество мотоциклу марки Kawasaki, двигавшемуся навстречу.

Мотоциклист, пытаясь избежать столкновения, экстренно затормозил, после чего потерял управление, упал с байка и ударился о переднюю часть автомобиля. После этого, по словам очевидцев, пострадавший попытался отползти от машины, но один из находившихся в LADA мужчин подошел к нему и ударил по голове.

36-летнего водителя мотоцикла, жителя Нижнего Новгорода, доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался в реанимации. 
Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Также проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений мотоциклисту. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, которые должны установить все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств, дорожные условия и действия участников аварии.

Ранее сообщалось, что два водителя столкнувших автомобилей погибли в Навашинском округе.

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Теги:
ДТП Избиение Кстово
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