Жара вернется в Нижний Новгород на предстоящей неделе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на предстоящей рабочей неделе ожидается жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".

В понедельник, 28 июля, в областном центре днем будет +28, а ночью +16. Дождей не прогнозируется.

Во вторник, 29 июля, станет еще теплее: +29 днем и +17 ночью.

В среду, 30 июля, весь день жара: +30 в дневное время и +17 ночью. Осадков не ожидается.

31 июля днем будет облачно, температура составит +28 в дневное время и +16 ночью.

В пятницу, 1 августа, температура воздуха следующая: +27 днем и +17 ночью. В выходные, 2 и 3 августа, предварительно, также ожидается солнечная погода без дождей: воздух прогреется до +28.

Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Новгороде установится солнечная погода.