Жара вернется в Нижний Новгород на предстоящей неделе

Фото:
В Нижнем Новгороде на предстоящей рабочей неделе ожидается жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".
В понедельник, 28 июля, в областном центре днем будет +28, а ночью +16. Дождей не прогнозируется.
Во вторник, 29 июля, станет еще теплее: +29 днем и +17 ночью.
В среду, 30 июля, весь день жара: +30 в дневное время и +17 ночью. Осадков не ожидается.
31 июля днем будет облачно, температура составит +28 в дневное время и +16 ночью.
В пятницу, 1 августа, температура воздуха следующая: +27 днем и +17 ночью. В выходные, 2 и 3 августа, предварительно, также ожидается солнечная погода без дождей: воздух прогреется до +28.
Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Новгороде установится солнечная погода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+