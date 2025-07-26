Сотрудница банка в Нижнем Новгороде лишилась 5 миллионов из-за мошенников

Сотрудница одного из банков в Нижнем Новгороде стала жертвой мошенничества и потеряла более 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.
Как установили следователи, женщина попала под влияние злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. В течение нескольких дней он убеждал её в том, что неизвестные лица якобы пытаются оформить на неё кредит.
Чтобы предотвратить "мошеннические действия", аферист убедил потерпевшую взять несколько займов в разных банках. Полученные деньги, а также собственные сбережения женщина перевела на счета, продиктованные лжеправоохранителем.
Общий ущерб составил свыше 5 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые под видом сотрудников полиции и телекоммуникационной компании выманили у неё полмиллиона рублей.
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