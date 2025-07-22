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Происшествия

Мошенники выманили у жительницы Заволжья почти полмиллиона рублей

23 июля 2025 10:16  [188] Происшествия
Мошенники выманили у жительницы Заволжья почти полмиллиона рублей

В Заволжье 21-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 460 тысяч рублей. Преступники представились сотрудниками государственных служб и убедили потерпевшую перевести сбережения на "безопасный счет". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Сначала девушке позвонил якобы сотрудник портала "Госуслуги". Он сообщил о проводимой замене бумажных медицинских карт на пластиковые и запросил номер СНИЛС. Позже с потерпевшей связался другой мужчина, который представился работником надзорного органа в сфере связи. Аферист сообщил, что на имя нижегородки третьи лица оформили кредиты по доверенности.

Чтобы спасти свои накопления, девушке предложили немедленно перевести деньги на "безопасный счет". Введенная в заблуждение, она выполнила указания злоумышленников и отправила 460 тысяч рублей на продиктованные реквизиты. После этого связь с "сотрудниками" прервалась.

Поняв, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.

Полиция Нижегородской области напоминает: злоумышленники используют подменные номера, которые внешне могут совпадать с номерами официальных организаций. Проверить такие номера можно через поисковые системы. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию и не просят совершать финансовые операции. При малейших сомнениях следует прекратить разговор и лично обратиться в банк или полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники за неделю обманули нижегородцев на 54 млн рублей. 

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Теги:
Заволжье мошенники Мошенничество
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