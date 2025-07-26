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Общество

Нижегородский инфекционист предупредила о риске заболеваний при купании

27 июля 2025 13:02  [41] Общество
Нижегородский инфекционист предупредила о риске заболеваний при купании

Нижегородский врач-инфекционист Ольга Карпова напомнила жителям региона о риске заражения инфекциями во время купания в реках и озерах, сообщает издание "Живем в Нижнем".

По словам специалиста, вода в естественных водоемах может содержать опасные микроорганизмы. Среди наиболее распространенных — кишечные инфекции, вызванные бактериями, такими как сальмонеллы и кишечная палочка. Также опасность представляют вирусы, например, ротавирусы и энтеровирусы, а также простейшие — лямблии и амебы.

Кроме того, врач отметила, что купание в открытой воде может привести к кожным заболеваниям. Одним из наиболее частых является церкариоз — заболевание, известное как "зуд купальщика", которое вызывается паразитами, проникающими через кожу.

Еще одна группа рисков связана с инфекциями глаз, ушей и носоглотки. Попавшие в организм бактерии и грибки способны спровоцировать наружный отит, конъюнктивит и синусит.

Ольга Карпова рекомендовала соблюдать простые меры предосторожности: не нырять с головой, не глотать воду, избегать купания при наличии ранок и ссадин. Также важно выбирать официально разрешенные для купания пляжи.

Особое внимание следует уделить состоянию воды: лучше избегать цветущих водоемов и тех, где обитает большое количество водоплавающих птиц, поскольку они могут быть переносчиками различных инфекций.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на предстоящей рабочей неделе снова будет жаркая погода.

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Теги:
Водоёмы Врачи
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