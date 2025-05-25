Опубликован рейтинг смертоносных водоемов Нижегородской области Общество

Портал "Живем в Нижнем" составил антирейтинг водоемов Нижегородской области, где за лето 2024 года произошло наибольшее количество трагедий на воде. Основой для него послужила официальная сводка от ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно этим данным, в черте Нижнего Новгорода больше всего погибших зафиксировано на набережной Гребного канала и Силикатном озере в Сормовском районе. На каждом из этих водоемов утонуло по три человека. При этом купание в этих местах запрещено.

Лидером по общему количеству происшествий стало Горьковское водохранилище, также известное как Горе-море. В 2024 году там утонули три человека. Трагедии произошли, в частности, в Чкаловске и на базе отдыха "Буревестник". Еще шестерых отдыхающих удалось спасти.

Третье место в антирейтинге разделили сразу три водоема: Третье озеро в Щелоковском хуторе, Ильиногорское озеро в одноименном поселке и река Пижма в Тоншаевском округе. В каждом из этих мест погибли по два человека.

Отдельно в статистике выделена река Волга. Прошлым летом в ее акватории в разных районах Нижегородской области, включая Гребной канал, утонули 14 человек. Еще троих спасли. В Оке за тот же период зарегистрировано три случая гибели, одну женщину удалось спасти.

Сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде оборудовали 14 официальных пляжей, где купание разрешено. Все они работают ежедневно с 10:00 до 19:00 и находятся под наблюдением спасателей.

Ранее выяснилось, что жителей Нижнего Новгорода атаковали церкарии.