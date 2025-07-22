Роспотребнадзор разрешил купание в десяти озерах Нижнего Новгорода Общество

Роспотребнадзор по Нижегородской области обновил список водоемов в столице Приволжья, в которых можно купаться.

Так, в перечень вошли озера Пестичное, Светлоярское (оба пляжа) и Лунское в Сормовском районе. В Канавинском районе — Больничное, Мещерское и Сортировочное (оба пляжа). В Ленинском районе безопасным признано озеро Силикатное (оба пляжа). В Автозаводском районе — Пермяковское озеро, водоем в парке имени "777-летия Нижнего Новгорода" и два озера в Парке культуры и отдыха (на улице Смирнова и Молодежном проспекте).

В управлении напомнили, что купание в других водоемах, не прошедших проверку, может быть опасным.

К таким относятся участки, где установлены ограждения или знаки "Купание запрещено", а также водоемы, в которых обитают водоплавающие птицы. Последние могут быть источником личинок паразитов, вызывающих кожные и аллергические реакции.

Кроме того, опасными считаются водоемы с цветущей водой и обилием водорослей, а также те, что расположены рядом с сельхозугодьями, свалками, промышленными предприятиями или оживленными дорогами. В таких местах в воду могут попадать биологические и химические загрязнители, в том числе, яйца гельминтов, бактерии и тяжелые металлы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вода в неразрешенных для купания местах не исследуется.

Ранее нижегородцы жаловались на заражение церкариями после посещения некоторых нижегородских пляжей. Также сообщалось, что нижегородец временно лишился слуха после того, как искупался в одной из местных рек.