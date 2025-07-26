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Спорт

Нижегородская "Чайка" уступила "Динамо" в закрытом матче на Бору

27 июля 2025 14:13  [92] Спорт
Нижегородская Чайка уступила Динамо в закрытом матче на Бору

Фото: Telegram-канал МХК "Чайка"

Товарищеская игра между молодёжными хоккейными командами "Чайка" (Нижний Новгород) и "Динамо" (Москва) завершилась победой столичных спортсменов со счётом 3:1. Встреча прошла в закрытом формате на арене физкультурно-оздоровительного комплекса "Красная горка" в городе Бор.

Как сообщили в Telegram-канале нижегородской команды, единственную шайбу в составе "Чайки" забросил нападающий Владимир Власов. Он отличился на 20-й минуте игры, однако переломить ход встречи нижегородцам не удалось.

За игрой внимательно наблюдал тренерский штаб нижегородского ХК "Торпедо" с Алексеем Исаковым. Присутствие представителей основной команды подчёркивает интерес к молодым игрокам и их потенциалу.

Следующая встреча между этими командами запланирована на 28 июля. Матч пройдёт во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко в Нижнем Новгороде. На лёд со стороны "Чайки" выйдет обновлённый состав — будут задействованы другие три пятёрки.

Ранее сообщалось, что нижегородский МХК "Чайка" возглавил Алексей Томилов.

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Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
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