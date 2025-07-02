Нижегородское "Торпедо" начнет новый сезон с домашней серии Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" начнет новый сезон регулярного чемпионата на домашнем льду. Информация об этом появилась в социальных сетях Континентальной хоккейной лиги.

Восемнадцатый сезон КХЛ официально стартует противостоянием прошлогодних финалистов 5 сентября. Нижегородцы первый матч (0+) сыграют 6 сентября против уфимского "Салавата Юлаева". Вероятнее всего он пройдет во Дворце спорта "Нагорный". Однако есть шанс, что к осени будет готова новая Ледовая арена.

Полный календарь всех игр сезона станет доступен 4 июля, однако уже известно, что "Торпедо" ожидает трехматчевая домашняя серия.

9 сентября нижегородцы принимают Санкт-Петербург. Главный тренер Алексей Исаков впервые встретится с бывшим наставником команды Игорем Ларионовым, который теперь возглавляет "СКА".

А 12 сентября "Торпедо" поборется с тольяттинской "Ладой", которая с сезона 2025/2026 переведена в Западную конференцию вместо исключенного "Витязя".

Напомним, по словам гендиректора клуба Евгения Забуги, игровой состав нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" сформирован примерно на 90%, а тренерский укомплектован полностью.