Нижегородское "Торпедо" начнет новый сезон с домашней серии

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Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" начнет новый сезон регулярного чемпионата на домашнем льду. Информация об этом появилась в социальных сетях Континентальной хоккейной лиги.
Восемнадцатый сезон КХЛ официально стартует противостоянием прошлогодних финалистов 5 сентября. Нижегородцы первый матч (0+) сыграют 6 сентября против уфимского "Салавата Юлаева". Вероятнее всего он пройдет во Дворце спорта "Нагорный". Однако есть шанс, что к осени будет готова новая Ледовая арена.
Полный календарь всех игр сезона станет доступен 4 июля, однако уже известно, что "Торпедо" ожидает трехматчевая домашняя серия.
9 сентября нижегородцы принимают Санкт-Петербург. Главный тренер Алексей Исаков впервые встретится с бывшим наставником команды Игорем Ларионовым, который теперь возглавляет "СКА".
А 12 сентября "Торпедо" поборется с тольяттинской "Ладой", которая с сезона 2025/2026 переведена в Западную конференцию вместо исключенного "Витязя".
Напомним, по словам гендиректора клуба Евгения Забуги, игровой состав нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" сформирован примерно на 90%, а тренерский укомплектован полностью.
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