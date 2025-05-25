ХК “Торпедо» продолжает формировать тренерский штаб

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Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" усилил тренерский штаб еще двумя специалистами. Информация об этом появилась в соцсетях клуба.
Так, руководство клуба достигло договоренности с Евгением Лебедевым и Кириллом Брагиным, которые назначены тренером по силовой подготовке и тренером-консультантом соответственно.
Евгений Лебедев уже несколько лет работает в системе "Торпедо". За шесть сезонов его работы тренером по физпоготовке в МХК "Чайка" нижегородцы выигрывали Кубок Харламова, а также дважды становились бронзовыми призерами Молодежной лиги.
Кирилл Брагин будет помогать Дмитрию Гоголеву, который также недавно вошел в тренерский штаб "Торпедо", в постановке игры в большинстве, а также займется развитием индивидуальных навыков хоккеистов и проведением видеоанализа различных игровых компонентов. Кстати, Брагин четыре сезона работал бок о бок с новым главным тренером нижегородского клуба Алексеем Исаковым в ВХЛ.
Напомним, также на данный момент в тренерский штаб входят Игорь Уланов (отвечает за оборону), Николай Хабибулин (специалист по вратарям) и Андрей Емельянов (тренер по физподготовке).
Также продолжается формирование игрового состава "Торпедо". Ранее мы писали, что в команду вернулись экс-торпедовцы Алексей Кручинин и Антон Сизов. Из новых игроков клуб подписал двух защитников Сергея Бойкова и Александра Щемерова.
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