ХК "Торпедо" назначил нового тренера по физподготовке Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продолжает формировать новый тренерский штаб, который возглавит Алексей Исаков.

Так, в команду вернулся уже знакомый болельщикам Андрей Емельянов, который отработал в системе "Торпедо" четыре года, два из них – при бывшем главном тренере Игоре Ларионове.

В прошлом сезоне специалист работал в тренерском штабе "Северстали". Уроженец Дзержинска имеет богатый опыт подготовки профессиональных спортсменов, работая в этой сфере с 2008 года.

Кроме того, тренерский штаб также пополнили Дмитрий Гоголев (в сезоне 2024/2025 возглавлял МХК "Чайка", работа с нападающими), Игорь Уланов (отвечает за оборону) и Николай Хабибулин (специалист по вратарям).

Ранее сообщалось, что "Торпедо" продолжает формировать и игровой состав. Недавно клуб усилили защитники Сергей Бойков и Александр Щемеров.