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Общество

Нижегородские абитуриенты не смогли обмануть приемную комиссию с помощью ИИ

27 июля 2025 15:30  [3] Общество
Нижегородские абитуриенты не смогли обмануть приемную комиссию с помощью ИИ

В одном из вузов Нижнего Новгорода абитуриенты попытались использовать искусственный интеллект для прохождения вступительных испытаний.

Как сообщил главный редактор информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, о ситуации стало известно от приемной комиссии ННГУ имени Лобачевского.

Речь шла о написании вступительных эссе. Некоторые поступающие решили прибегнуть к помощи нейросетей для генерации текстов.

Однако преподаватели, проверявшие работы, довольно быстро заметили несоответствия. По их словам, тексты отличались однотипностью и отсутствием индивидуального стиля, что навело на мысль об использовании ИИ.

Формулировки оказались слишком шаблонными, а структура — подозрительно выверенной.  

Ранее сообщалось, что почти 3000 бюджетных мест на ИТ-специальности выделили в нижегородских вузах на 2025-2026 учебный год.

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Теги:
ИИ ННГУ имени Лобачевского Студенты
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