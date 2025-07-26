Нижегородские абитуриенты не смогли обмануть приемную комиссию с помощью ИИ

В одном из вузов Нижнего Новгорода абитуриенты попытались использовать искусственный интеллект для прохождения вступительных испытаний.
Как сообщил главный редактор информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, о ситуации стало известно от приемной комиссии ННГУ имени Лобачевского.
Речь шла о написании вступительных эссе. Некоторые поступающие решили прибегнуть к помощи нейросетей для генерации текстов.
Однако преподаватели, проверявшие работы, довольно быстро заметили несоответствия. По их словам, тексты отличались однотипностью и отсутствием индивидуального стиля, что навело на мысль об использовании ИИ.
Формулировки оказались слишком шаблонными, а структура — подозрительно выверенной.
Ранее сообщалось, что почти 3000 бюджетных мест на ИТ-специальности выделили в нижегородских вузах на 2025-2026 учебный год.
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