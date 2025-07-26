Нижегородские абитуриенты не смогли обмануть приемную комиссию с помощью ИИ Общество

В одном из вузов Нижнего Новгорода абитуриенты попытались использовать искусственный интеллект для прохождения вступительных испытаний.

Как сообщил главный редактор информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, о ситуации стало известно от приемной комиссии ННГУ имени Лобачевского.

Речь шла о написании вступительных эссе. Некоторые поступающие решили прибегнуть к помощи нейросетей для генерации текстов.

Однако преподаватели, проверявшие работы, довольно быстро заметили несоответствия. По их словам, тексты отличались однотипностью и отсутствием индивидуального стиля, что навело на мысль об использовании ИИ.

Формулировки оказались слишком шаблонными, а структура — подозрительно выверенной.

Ранее сообщалось, что почти 3000 бюджетных мест на ИТ-специальности выделили в нижегородских вузах на 2025-2026 учебный год.