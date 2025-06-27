Два нижегородских университета вошли в топ-100 лучших вузов России Общество

Фото: Александр Воложанин

Восемь высших учебных заведений Нижегородской области вошли в свежий рейтинг лучших российских вузов, составленный информационным агентством "Интерфакс".

Исследование охватило 389 учебных заведений страны, и два нижегородских университета оказались в числе ста лучших.

Наиболее высокую позицию занял Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. Он получил 520 баллов и занял 24-е место — это лучший результат среди вузов региона. Вторым в топ-100 стал Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева, расположившийся на 69-й строчке с результатом 405 баллов.

Также в рейтинг вошли:

Приволжский исследовательский медуниверситет — 109-110 место, 367 баллов;

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина — 143-145 место, 347 баллов;

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет — 227-231 место, 318 баллов;

Нижегородский лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова — 251–252 место, 308 баллов;

Волжский государственный университет водного транспорта — 321-326 место, 289 баллов;

Нижегородский агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева — 360 место, 269 баллов.

Рейтинг формируется на основе шести параметров, оценивающих ключевые направления развития вузов: "Образование", "Исследования", "Социальная среда", "Сотрудничество", "Инновации и предпринимательство" и "Бренд". Все оценки приводятся к единой шкале в 1000 баллов.

Сводный рейтинг рассчитывается как линейная комбинация этих параметров с определёнными весовыми коэффициентами. По мнению составителей, наибольшую исследовательскую ценность представляют именно частные параметрические оценки, так как они позволяют точнее отследить изменения в конкретных сферах деятельности университетов.

Исходные данные для анализа в основном предоставлялись самими вузами через анкеты. Если анкета не поступала, аналитики использовали информацию из открытых источников, включая официальные сайты университетов и данные мониторинга Минобрнауки России.

В 2025 году приглашения к участию были направлены 389 вузам страны. Анкетные данные предоставили 263 из них. В итоговый рейтинг вошли все 389 университетов, включая те, чьи данные были собраны из открытых источников.

Ранее сообщалось, что по версии предметного рейтинга агентства RAEX, охватывающего 166 вузов из 40 регионов страны, пять вузов Нижегородской области вошли в число лучших университетов России.