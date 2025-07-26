Вандалы разбили стекла в новых автобусных павильонах Богородска

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В центре Богородска Нижегородской области неизвестные повредили недавно установленные автобусные остановки. Об этом сообщили представители местной администрации в официальном телеграм-канале.
Павильоны были смонтированы в рамках масштабных работ по благоустройству, завершённых в 2024 году. Конструкции отличались современным дизайном и были оснащены прочными стеклянными панелями.
По информации муниципалитета, в результате акта вандализма в одном из павильонов были разбиты стекла. Чиновники уточнили, что стоимость каждой такой панели составляет порядка 35 тысяч рублей.
Власти уже обратились в полицию с заявлением о происшествии. В настоящее время ведётся поиск лиц, причастных к порче городского имущества. Нарушителей планируют привлечь к ответственности.
Ранее сообщалось, что неизвестные повредили около 20 машин на Сортировке в Нижнем Новгороде.
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