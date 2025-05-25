Полиция проводит проверку по факту разгрома киоска с мороженым в Нижнем Новгороде Происшествия

Полиция проводит проверку по факту вандализма, произошедшего на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Поводом стало заявление владельца фургона с мороженым, в котором он сообщил о нападении на торговую точку.

Напомним, инцидент произошел около 4:00 15 июня. Группа подростков проникла в киоск через люк на крыше и вскрыла морозильную камеру. После этого молодые люди начали раскидывать мороженое, в том числе бросая его в прохожих. По предварительным оценкам, материальный ущерб от действий вандалов может составлять около миллиона рублей.