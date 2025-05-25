Родителей школьников наказали за разгром выставки о Пушкине в Арзамасе

Правоохранители установили личности малолетних вандалов, повредивших экспозицию, приуроченную к 226-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Нарушителями оказались мальчики в возрасте 11 и 12 лет.
Напомним, о происшествии сообщили представители парка, опубликовав видеозапись в официальной группе VK. По словам администрации, дети сделали это умышленно, и никто из очевидцев не предпринял никаких попыток остановить вандалов или рассказать о случившемся.
В связи с произошедшим законные представители школьников были привлечены к административной ответственности по административной статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает граждан, разгромивших благоустроенный сквер в центре Бора.
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