Почти 250 пьяных водителей поймали в Нижегородской области после звонков на 112 Происшествия

За первое полугодие 2025 года в Нижегородской области благодаря обращениям граждан на номер 112 сотрудники полиции задержали 252 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 38 человек были пойманы повторно. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Примерно в половине случаев подозрения звонивших подтверждались. После получения сообщения ближайший экипаж ДПС проверяет автомобиль. Если факт нарушения подтверждается, заявитель получает денежное вознаграждение — 5 000 рублей. Выплата производится в течение 10 дней.

Жители региона могут передавать информацию о нетрезвых водителях в полицию напрямую или по номеру 112. Такая инициатива помогает оперативно реагировать на потенциальные угрозы на дорогах.

По данным управления ГИБДД по Нижегородской области, за шесть месяцев текущего года число дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей выросло на 7,6% — с 158 до 170 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Количество пострадавших в таких авариях также увеличилось — с 240 до 268 человек, что составляет рост на 11,7%. При этом число погибших снизилось: 31 человек против 35 годом ранее.

В ГИБДД отмечают, что активная гражданская позиция жителей играет важную роль в обеспечении безопасности на дорогах и помогает своевременно выявлять нарушителей.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года в Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 5919 водителей за управление транспортом с признаками опьянения.