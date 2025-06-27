123 автомобиля конфисковали у нетрезвых водителей в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

За пять месяцев 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано 467 преступлений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости или ранее наложенного административного наказания за аналогичное преступление. Из них более 300 уголовных дел уже направлены в суд. Об этом сообщила начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Нижегородской области Оксана Смирнова на пресс-конференции в НОИЦ.

По ее словам, к уголовной ответственности привлечено 438 человек, из которых 420 — мужчины и 18 — женщины. Почти половина из них не имеет постоянного источника дохода, более трети — наёмные работники. Среди нарушителей также есть самозанятые, предприниматели, служащие, пенсионеры и студенты.

Наибольшее число преступлений совершено лицами в возрасте от 31 до 40 лет (более 39%). Далее следуют группы 41–50 лет (25%), 21–30 лет (18%) и 51–60 лет (чуть более 10%). На долю водителей старше 60 лет приходится более 3%.

Оксана Смирнова подчеркнула, что в соответствии с законом транспортное средство, использованное при совершении этого преступления, может быть конфисковано в пользу государства. В 2025 году арест был наложен на 123 автомобиля на общую сумму более 46 миллионов рублей. Среди них — 11 машин стоимостью более одного миллиона рублей каждая.

Примеры таких случаев: в январе 2025 года арестована Toyota Avensis стоимостью 345 тысяч рублей, в феврале — Kia Spectra за 420 тысяч. В 2024 году конфискации подверглись Mazda 3 и Subaru Impreza стоимостью свыше миллиона рублей каждая. Последний автомобиль был передан в собственность государства после вступления приговора в законную силу.

Также в декабре 2024 года Ленинским районным судом был вынесен приговор, по которому Mercedes-Benz стоимостью более 5 миллионов рублей был конфискован и обращён в доход государства.

Как отметила Оксана Смирнова, практика ареста и последующего изъятия транспортных средств применяется во всех районах региона и служит дополнительной мерой воздействия на нарушителей.

Добавим, что в 2024 году зафиксировано 146 случаев отравления алкоголем зафиксировано в Нижегородской области.