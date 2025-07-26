Нижегородцам рассказали, как распознать и предотвратить гепатит Общество

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По данным Всемирной организации здравоохранения, около 325 миллионов человек по всему миру живут с вирусными гепатитами, и более 90% из них даже не подозревают об этом. Каждый день эти инфекции уносят более 4 тысяч жизней, делая гепатит одной из самых опасных скрытых угроз современности.

В рамках недели профилактики заболеваний печени мы поговорили с Еленой Тихомоловой, главным специалистом по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области, чтобы разобраться, чем опасен гепатит, какие существуют пути заражения, методы диагностики и возможности лечения.

Невидимый враг печени

Гепатит — это воспаление печени, которое может быть вызвано различными причинами: вирусами, злоупотреблением алкоголем, генетическими аномалиями или бесконтрольным приемом медикаментов. Все чаще врачи фиксируют рост неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание развивается на фоне сахарного диабета, ожирения, гипертонии, желчнокаменной болезни, а также у женщин, принимающих гормональные препараты, и у мужчин, регулярно употребляющих пиво.

Важно понимать, что неалкогольный стеатогепатит может развиваться не только при избытке массы тела, но и при его резком снижении, в том числе у людей с дефицитом веса.

От острого воспаления до онкологии

Гепатиты бывают острыми и хроническими. Острый вирусный гепатит может проявляться в виде температуры, слабости и желтухи, иногда маскируется под ОРЗ. В ряде случаев заболевание проходит самостоятельно, но бывают и тяжелые формы, вплоть до развития печеночной недостаточности и смерти.

Наибольшую опасность представляют хронические вирусные гепатиты, которые могут годами не проявляться. Без симптомов человек может даже не подозревать, что у него разрушается печень. При этом в долгосрочной перспективе гепатит способен привести к циррозу и раку печени, особенно если на орган действуют сразу несколько повреждающих факторов.

Диагностика: чем раньше — тем лучше

Первым этапом диагностики является УЗИ органов брюшной полости. Если в ходе обследования выявляются изменения, проводится анализ печеночных проб. В случае отклонений пациент направляется на более глубокие исследования: МРТ, КТ или транзиентную эластографию, которые позволяют оценить структуру и плотность печени, определить стадию заболевания и возможные осложнения.

Если есть подозрение на вирусную природу болезни, проводят анализ на антитела к вирусам гепатита, а при положительном результате — ПЦР-диагностику, выявляющую вирус в крови.

Как передаются вирусные гепатиты

Медицине известно пять основных типов вирусных гепатитов: A, B, C, D, E. По механизму передачи их делят на две группы:

• Парентеральные (B, C, D) — передаются через кровь, инфицированные иглы и инструменты, половые контакты и от матери к ребенку.

• Фекально-оральные (A, E) — заражение происходит через загрязненную воду и продукты питания, при несоблюдении личной гигиены.

Профилактика: от прививок до правил гигиены

Эффективные вакцины сегодня существуют против гепатитов A и B, и они включены в национальный календарь прививок. Вакцинация от гепатита B также защищает от гепатита D, поскольку последний развивается только в присутствии вируса B. Вакцина от гепатита E пока доступна лишь в Китае. Прививки против гепатита C не существует из-за высокой изменчивости вируса.

Чтобы защититься от гепатитов A и E, достаточно соблюдать гигиену: мыть руки, овощи, фрукты, избегать воды из сомнительных источников. Для профилактики парентеральных гепатитов важно избегать случайных половых связей, использовать барьерную контрацепцию, не пользоваться чужими бритвами, маникюрными инструментами и быть внимательными при посещении салонов красоты и тату-студий — там должны применяться одноразовые или стерилизованные инструменты.

Можно ли вылечиться от гепатита?

Современные методы лечения позволяют эффективно контролировать гепатит B и полностью вылечивать гепатит C. В первом случае вирусная нагрузка снижается до нуля, но пациент остается под наблюдением врачей.