Легендарный "Milo Club" закрылся в Нижнем Новгороде

Фото:
Известный ночной клуб Milo Club, расположенный на Зеленском съезде, 8 в Нижнем Новгороде, официально закрылось после прощальной вечеринки.
О закрытии было сообщено в телеграм-канале клуба. На официальном сайте и в других социальных сетях представители заведения никак не прокомментировали завершение работы.
Заведение много лет устраивало не только вечеринки, но и организовывало концерты известных исполнителей на своей площадке.
Последняя дискотека в стенах клуба прошла в ночь с 26 на 27 июля. Постоянные гости смогли попрощаться с клубом под сеты резидентов, долгое время выступавших на его сцене.
Ранее свое существование прекратил The Top Club, расположенный на Нижневолжской набережной. Последние вечеринки прошли 22 и 23 марта 2024 года. Причины закрытия также не разглашались.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+