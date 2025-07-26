Легендарный "Milo Club" закрылся в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: "Яндекс Карты"

Известный ночной клуб Milo Club, расположенный на Зеленском съезде, 8 в Нижнем Новгороде, официально закрылось после прощальной вечеринки.

О закрытии было сообщено в телеграм-канале клуба. На официальном сайте и в других социальных сетях представители заведения никак не прокомментировали завершение работы.

Заведение много лет устраивало не только вечеринки, но и организовывало концерты известных исполнителей на своей площадке.

Последняя дискотека в стенах клуба прошла в ночь с 26 на 27 июля. Постоянные гости смогли попрощаться с клубом под сеты резидентов, долгое время выступавших на его сцене.

Ранее свое существование прекратил The Top Club, расположенный на Нижневолжской набережной. Последние вечеринки прошли 22 и 23 марта 2024 года. Причины закрытия также не разглашались.