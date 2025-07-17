Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 июля 2025 17:00  [116] Перпетуум мобиле по чертежам Кулибина появится в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 15:05  [157] "Ночь Биеннале" привлекла более 11,5 тысячи человек в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 12:06  [139] Дальнобойщики выбирают Wink — в КАМАЗах стали доступны фильмы, музыка и книги
21 июля 2025 12:00  [212] Медиагруппа НОИЦ запускает уникальную архивную выставку
20 июля 2025 11:20  [368] Фестиваль "Музыка балконов" впервые прошел в Арзамасе
18 июля 2025 16:28  [434] Фестиваль "Небо" при поддержке АПЗ прошел в Арзамасе
18 июля 2025 12:00  [649] Фестиваль промыслов пройдет в Городце на выходных
17 июля 2025 15:00  [882] Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
17 июля 2025 12:36  [603] Победителей IX кинофестиваля "Горький fest" назвали в Нижнем Новгороде
17 июля 2025 11:15  [655] Кинофестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде завершился: как прошло закрытие
Культура и отдых

Перпетуум мобиле по чертежам Кулибина появится в Нижнем Новгороде

21 июля 2025 17:00  [116] Культура и отдых
Перпетуум мобиле по чертежам Кулибина появится в Нижнем Новгороде

Фото: ИРГСНО

В сквере возле Успенской церкви и палат Олисова скоро появится необычный арт-объект - перпетуум мобиле, посвященный знаменитому нижегородскому изобретателю Ивану Кулибину. Автором скульптуры выступил известный художник Кирилл Александров, сообщили в ИРГСНО.

Композиция создана на основе оригинальных чертежей Кулибина и отсылает к его инженерному наследию. Особенность объекта в том, что он будет интерактивным: каждый желающий сможет потянуть за рычаг маятника и изменить внешний вид конструкции.

Форма скульптуры символически напоминает о некогда стоявшей здесь усадьбе Кулибина, утраченной в 1813 году. Вокруг объекта планируется обустроить пешеходные дорожки, чтобы сделать пространство более комфортным для прогулок.

Процесс установки можно наблюдать вживую, на данный момент площадка ограждена прозрачным строительным забором.

Проект реализуется по инициативе правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что ленд-арт инсталляция "Башни" из природных материалов появилась на Стрелке в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство Памятники
Поделиться:
Новости по теме
12 июля 2025 20:10  [955] Глеб Никитин рассказал нижегородцам про гигантскую букву "П" в Болдине
03 июля 2025 18:59  [768] Девять букв славянской азбуки установили в городах Нижегородской области
06 июня 2025 15:00  [1132] Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных