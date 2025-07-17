Перпетуум мобиле по чертежам Кулибина появится в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: ИРГСНО

В сквере возле Успенской церкви и палат Олисова скоро появится необычный арт-объект - перпетуум мобиле, посвященный знаменитому нижегородскому изобретателю Ивану Кулибину. Автором скульптуры выступил известный художник Кирилл Александров, сообщили в ИРГСНО.

Композиция создана на основе оригинальных чертежей Кулибина и отсылает к его инженерному наследию. Особенность объекта в том, что он будет интерактивным: каждый желающий сможет потянуть за рычаг маятника и изменить внешний вид конструкции.

Форма скульптуры символически напоминает о некогда стоявшей здесь усадьбе Кулибина, утраченной в 1813 году. Вокруг объекта планируется обустроить пешеходные дорожки, чтобы сделать пространство более комфортным для прогулок.

Процесс установки можно наблюдать вживую, на данный момент площадка ограждена прозрачным строительным забором.

Проект реализуется по инициативе правительства Нижегородской области.

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