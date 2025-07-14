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Культура и отдых

Кинофестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде завершился: как прошло закрытие

17 июля 2025 11:15  [136] Культура и отдых
Как прошло закрытие кинофестиваля Горький fest в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) прошел в Нижнем Новгороде в девятый раз. Церемония закрытия, а также награждение победителей конкурсной программы состоялись 16 июля в театре драмы имени Горького, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Завершающий день фестиваля, как и открытие, начался с ковровой дорожки. По традиции гостей и участников "Горький fest" встречали президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева.

Михаил Пореченков рассказал, что каждый год организаторы стараются представить интересную и оригинальную программу. Девятый фестиваль не стал исключением.

"В следующем году пройдет уже десятый фестиваль. Такая дата, поэтому мы уже начинаем волноваться. Все, что мы делаем в этом году, это реально подготовка к десятому. Мы выбираем все самое лучшее, общаемся со зрителями и коллегами. Я думаю, что девятый фестиваль - серьезное преддверие десятого", - добавила Оксана Михеева.

Красная дорожка закрытия вновь собрала звезд шоу-бизнеса и деятелей искусства.

Своим появлением зрителей удивил актер Слава Копейкин ("Слово пацана", 18+). В отличие от своего коллеги Никиты Кологривого, который присутствовал на открытии и даже вел его, Копейкин охотно давал комментарии и фотографировался с поклонниками. А таких оказалось немало.

Напомним, темой предъюбилейного фестиваля стал авангард в кино и отечественном искусстве. Она приурочена к 100-летию с момента выхода на экраны фильма "Броненосец "Потёмкин"" (0+) Сергея Эйзенштейна. Кстати, Слава Копейкин признался, что вообще не смотрит авангардное кино, но при этом замечательно относится к этому направлению в кинематографе и не прочь поучаствовать в интересном проекте, однако пока не зовут.

Впервые "Горький fest" посетил и другой молодой актер. Скромный Влад Коноплёв (сериал "Король и шут", 18+) также не отказал в фото ни одному фанату своего творчества.

Однако наибольшей восторг у публики вызвала Людмила Артемьева. Пореченкову и Михеевой пришлось буквально "оттаскивать" актрису от зрителей.

"Без них ничего этого бы не было", - отвечала организаторам Артемьева, с радостью фотографируясь с поклонниками разных возрастов.

Также по красной дорожке прошли жюри фестиваля, съемочные команды конкурсных фильмов и другие знаменитости: Олег Гаас с супругой Маргаритой Аброськиной, Александра Ревенко, Михаил Тройник, Марина Ворожищева, Алексей Федорченко, Андрей Золотарев, Данил Стеклов, Светлана Степанковская, Ирина Безрукова, Ксения Лаврова-Глинка с семьей и многие другие.

Ведущими церемонии закрытия стали братья Алексей и Александр Золотовицкие. Со сцены также прозвучало обращение их отца, знаменитого советского и российского актера Игоря Золотовицкого, который попросил сыновей "не шутить лишнего" и "идти по сценарию".

Кстати, IX фестиваль собрал 50 тысяч зрителей и привлек 3,3 миллиона просмотров в социальных сетях.

Официальная часть началась с вручения специального приза за развитие российского кино. Оксана Михеева и Михаил Пореченков поблагодарили сценариста Андрея Золотарева ("Слово пацана", 18+, "Лед", 12+) за вклад в современное кино.

Главный приз за лучший фильм "Горький fest" в 2025 году получила картина "Колхандра" Кирилла Верхозина. Жюри приняли это решение единогласно.

Закрывая фестиваль, Оксана Михеева и Михаил Пореченков поблагодарили губернатора Глеба Никитина и нижегородское правительство за многолетнюю поддержку.

"И, конечно же, спасибо большое людям и Нижнему. Спасибо вам, что вы смотрите кино, что вы интересуетесь, что вы приходите. Для вас мы это и делаем", - добавил Пореченков.

Организаторы закрыли IX фестиваль нового российского кино, но пригласили всех на юбилейный "Горький fest" в следующем году. Церемония завершилась показом лучшего фильма 2025 года "Колхандра".

Ранее сообщалось, что премьера сериала "Три сестры" (16+) состоялась в рамках кинофестиваля в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Горький fest знаменитости Кинематограф
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