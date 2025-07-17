"Ночь Биеннале" привлекла более 11,5 тысячи человек в Нижнем Новгороде

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Акция "Ночь Биеннале" (6+), прошедшая 19 июля в Нижнем Новгороде, собрала более 11,5 тысячи посетителей за шесть часов.
"Ночь биеннале — особенное событие, к которому мы долго готовились и которого очень ждали. Рад был видеть большие группы на входе — экспозиции за один вечер посмотрело более 11,5 тысячи человек. Это показывает, что тема экологического искусства действительно волнует и откликается", — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Наибольшее внимание зрителей привлек Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал), где были представлены две крупные выставки: "Земное/Планетарное", посвященная экологическим вызовам в глобальном и локальном контексте, и "Мечты о доме", исследующая образ дома как культурную основу человеческой цивилизации от древности до наших дней.
Посетители также смогли увидеть экспозиции "Зона пчел" в НГХМ, "Цифровые надежды" в мультимедиа-пространстве ЦЕХ, специальный проект "Чистая энергия" в "Академии Маяк имени А.Д. Сахарова", а также центральную выставку Биеннале — "Кожа Земли".
"Кожа Земли" разместилась сразу на двух площадках — в здании Мытного рынка и в гостинице Ермолаевых. Экспозиция посвящена тонкой оболочке планеты, которую авторы сравнивают с кожей, и ее значению для жизни на Земле. В выставке участвуют более 250 работ от 70 художников из 35 стран.
Дополняло программу "Соло на закате"— уличные музыкальные выступления у ключевых выставочных площадок: во дворе Арсенала, у гостиницы Ермолаевых и у входа на Мытный рынок со стороны Большой Покровской.
Ранее сообщалось, что участники биеннале рассказали о своих работах, представленных в рамках "Кожи Земли".
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