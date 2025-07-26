Почти 240 кг нелегальных продуктов задержали в нижегородском аэропорту Общество

Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали 163 случая незаконного ввоза продуктов животного происхождения в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Общий вес изъятой продукции превысил 241 кг. В числе обнаруженного — молочные изделия домашнего производства, мясные продукты и мёд, ввезённые без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и без маркировки, подтверждающей безопасность и происхождение товаров.

Нарушения были выявлены при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших рейсами из Узбекистана. Специалисты отмечают, что подобные грузы представляют потенциальную угрозу для эпизоотического благополучия страны.

Все партии продукции были задержаны. После оформления соответствующих документов весь груз будет уничтожен в установленном порядке — путём сжигания.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области и Республике Марий Эл Россельхознадзор аннулировал 47 ветеринарных сопроводительных документов с авансовой датой выработки продукции.