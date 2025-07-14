15 положительных проб пищевой продукции выявили в Нижегородской области Общество

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В первом полугодии 2025 года специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл отобрали 309 образцов пищевой продукции в рамках выполнения государственных задач. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По итогам лабораторных исследований выявлено 35 проб, не соответствующих установленным требованиям безопасности и качества. Процент выявляемости составил 11,3%.

На территории Нижегородской области обнаружено 15 несоответствующих образцов. В 13 из них зафиксированы признаки фальсификации — наличие жиров немолочного происхождения, β-ситостерина, кампестерина, отклонения в жирнокислотном составе, присутствие стеринов и сорбиновой кислоты.

Среди производителей продукции с нарушениями значатся компании: ООО "Милково", ООО "Назаровский МКК", ООО "Молоко-К", ООО "Дикон-НК", ООО "Солюд", ООО "МК Наласинский", ООО "Молокогрупп" и ООО "Русмолоко".

В отношении указанных предприятий проведены внеплановые проверки. В результате были отозваны декларации о соответствии, а также вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее сообщалось, что зараженные восточной плодожоркой нектарины из Узбекистана выявили на складе в Дзержинске.