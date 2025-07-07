Зараженные вредителем нектарины из Узбекистана выявили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявили зараженные восточной плодожоркой нектарины из Узбекистана.

Партия фруктов общим весом 21 тонна находились на складе временного хранения "Технопром" в Дзержинске. По результатам лабораторных исследований, проведенных Нижегородским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ", в них обнаружен опасный карантинный вредитель — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.). Как объяснили в управлении, это насекомое ограниченно распространено в России и способно нанести серьёзный ущерб плодовым культурам. Вредитель поражает побеги и плоды, особенно персика, груши и айвы. Поврежденные плоды становятся непригодными к употреблению, а деревья теряют способность к росту. Вредитель происходит из Восточной Азии и широко распространился по миру.

Чтобы не допустить распространения вредителя, грузополучатель принял решение провести обеззараживание заражённой партии.

Ведомство подчёркивает важность соблюдения всех фитосанитарных норм при ввозе подкарантинной продукции в Россию. Своевременное выявление и нейтрализация карантинных объектов играет ключевую роль в защите агропромышленного комплекса страны.

Ранее сообщалось, что за полгода в регионе изъяли семь партий зараженных овощей и фруктов.