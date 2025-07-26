Депутаты ЗСНО хотят ограничить продажу энергетиков на массовых мероприятиях Общество

Фото: Кира Мишина

В Законодательном собрании Нижегородской области предложили ввести дополнительные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Соответствующий законопроект размещён на официальном портале регионального правительства для прохождения оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов.

Отмечается, что цель предлагаемых ограничений — снизить уровень потребления энергетиков в местах, связанных с физическим, интеллектуальным и культурным развитием, а также минимизировать риски развития зависимостей и заболеваний, связанных с употреблением этих напитков.

Инициатива разработана фракцией партии "Единая Россия". Документ предусматривает запрет на реализацию энергетиков в образовательных организациях, здравоохранения, культуры и спорта, а также через вендинговые автоматы. Кроме того, законопроект предусматривает наделение правительства региона полномочиями по введение ограничений на продажу таких напитков во время массовых мероприятий, включая митинги, шествия и спортивные соревнования.

Авторы законопроекта подчеркивают, что, несмотря на действующий на федеральном уровне запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, напитки остаются доступными в местах большого скопления людей. По мнению инициаторов, регулярное потребление энергетиков наносит вред здоровью человека.

"Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у людей соответствующую зависимость, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект о запрете розничной продажи энергетиков вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений.