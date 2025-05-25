Вейпы могут полностью запретить в России Политика

В Госдуму внесут проект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет, пишет издание "360".

Авторами инициативы выступают представители партии "Справедливая Россия — За правду". Лидер партии и глава одноимённой парламентской фракции Сергей Миронов заявил, что меры должны быть максимально жёсткими.

Согласно предложению, продавцам никотинсодержащей продукции может грозить штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма наказания составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Миронов напомнил, что в прошлом году уже был принят закон, запрещающий продажу ароматизированных никотиновых изделий. Также тогда ввели ограничения на выкладку такой продукции в открытом доступе, её реализацию на ярмарках, выставках и через интернет.

"Несовершеннолетним категорически запрещено продавать вейпы и электронные сигареты, но, к сожалению, многие точки продаж игнорируют эти ограничения. Раз так, нужно идти дальше и принимать более жёсткие меры", — подчеркнул парламентарий.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал запретить продажу вейпов в регионе.

В свою очередь председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин напомнил, что региональный парламент одним из первых в стране обратил внимание на проблему заменителей табака и одурманивающих веществ.