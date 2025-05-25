  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
23 июня 2025 12:39  [34] Вейпы могут полностью запретить в России
21 июня 2025 20:30  [436] В Высшей партийной школе "Единой России" завершилось очное обучение победителей предварительного голосования
20 июня 2025 19:22  [435] Роман Пермяков: "Едва ли не главным смысловым словом выступления стало "технологичность"
20 июня 2025 11:17  [555] Нижегородские власти и Газпромбанк будут совместно развивать научные технологии
19 июня 2025 15:16  [419] Ветераны СВО изучают основы МСУ в рамках программы "Время героев"
16 июня 2025 14:49  [1774] Правительство упразднило Кстовский округ после объединения с Нижним Новгородом
11 июня 2025 12:50  [791] Сенатор Щетинина предложила усовершенствовать систему протезирования бойцов СВО
09 июня 2025 18:23  [776] Глеб Никитин вошел в топ-7 самых упоминаемых губернаторов в Telegram
09 июня 2025 11:00  [2072] "ЕР" приостановит членство задержанной в Дзержинске Марии Килиной
06 июня 2025 21:00  [909] Законодатели ПФО намерены предложить на федеральном уровне идею увеличения кэшбека за путевки в детские лагеря до 50%
Политика

Вейпы могут полностью запретить в России

23 июня 2025 12:39  [34] Политика
Вейпы могут полностью запретить в России

В Госдуму внесут проект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет, пишет издание "360".

Авторами инициативы выступают представители партии "Справедливая Россия — За правду". Лидер партии и глава одноимённой парламентской фракции Сергей Миронов заявил, что меры должны быть максимально жёсткими.

Согласно предложению, продавцам никотинсодержащей продукции может грозить штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма наказания составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Миронов напомнил, что в прошлом году уже был принят закон, запрещающий продажу ароматизированных никотиновых изделий. Также тогда ввели ограничения на выкладку такой продукции в открытом доступе, её реализацию на ярмарках, выставках и через интернет.

"Несовершеннолетним категорически запрещено продавать вейпы и электронные сигареты, но, к сожалению, многие точки продаж игнорируют эти ограничения. Раз так, нужно идти дальше и принимать более жёсткие меры", — подчеркнул парламентарий.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал запретить продажу вейпов в регионе.

В свою очередь председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин напомнил, что региональный парламент одним из первых в стране обратил внимание на проблему заменителей табака и одурманивающих веществ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Законопроекты Курение
Поделиться:
Новости по теме
15 июня 2025 13:29  [934] Нижегородцев пригласили к марафону "Давай бросать", чтобы отказаться от никотина
05 июня 2025 16:49  [542] Александр Прудник: "Феномен электронных сигарет стал результатом социальной политики"
26 апреля 2025 12:10  [919] Двое младшеклассников в Нижнем Новгороде угодили к врачу из-за вейпов
21 марта 2025 12:38  [773] Медики напоминают о риске потери зубов из-за курения вейпов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных