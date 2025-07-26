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Общество

Новый жилой дом и корпус школы №106 построят в Молитовке

29 июля 2025 08:00  [3] Общество
Новый жилой дом и корпус школы №106 построят в Молитовке

В микрорайоне Молитовка Нижнего Новгорода планируют построить новое жилое здание для переселения граждан из аварийного жилья, а также дополнительный корпус школы №106. Работы реализуются в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Голубева, Драгомыжского, Адмирала Макарова и Заречным бульваром, разработан МБУ "Нижегородгражданпроект" по заказу городской администрации. Сейчас проект вынесен на общественные обсуждения.

Согласно опубликованной документации, десятиэтажный муниципальный жилой дом разместится в районе дома № 10 по улице Голубева, рядом с остановкой "Школа-интернат". Застройка займет 720 квадратных метров, а общая площадь всех этажей составит более 6900 квадратных метров.

Новый учебный корпус школы № 106 появится рядом с действующим зданием на Заречном бульваре. Он будет переменной этажности — от трёх до пяти уровней. Площадь застройки составит 3565 кв. м, а общая площадь здания — 13 400 кв. м. Учебное заведение сможет принять до 300 школьников.

Оба объекта планируется возвести в рамках одного этапа. Максимальный срок завершения строительства установлен до 2027 года.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 17:00 1 августа. Принять участие можно как онлайн — через портал ГИСОГД, так и лично — записавшись в журнал учета в администрации Ленинского района. Также свои предложения и замечания можно направить в комиссию по почте.

Ранее сообщалось, что нижегородский минград утвердил архитектуру первого дома по проекту КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дом Строительство Школы
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