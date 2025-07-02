Нижегородские власти не отказались от строительства нового здания школы №120 Общество

Нижегородские власти продолжают рассматривать возможность строительства нового здания для школы №120. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в ходе встречи с сотрудниками АО ПКО "Теплообменник".

Работники предприятия поинтересовались состоянием нынешнего здания учебного заведения, расположенного на улице Гончарова в Ленинском районе. В ответ градоначальник отметил, что вопрос возведения нового корпуса находится на рассмотрении. Точные сроки начала строительства пока не озвучены.

Между тем, в действующей программе комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года уже предусмотрено строительство нового здания школы №120 на 745 мест. Согласно плану, реализация проекта запланирована на период с 2026 по 2028 год.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Нижегородской области расторгла контракты с подрядчиком школ в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" показывала, как изнутри выглядит новая школа в ЖК "Зенит", которая откроется в 2025 году.