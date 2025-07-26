Скрывшийся от следствия Барыкин объявлен в международный розыск Происшествия

Фото: сайт думы Нижнего Новгорода

Бывший глава завода "Красный якорь" и экс-председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин объявлен в международный розыск, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

О новом повороте в этом деле стало известно в ходе заседания апелляционного суда Москвы, где рассматривалась жалоба на его заочный арест. Судья, выступавший с докладом, сообщил, что на данный момент местонахождение Барыкина неизвестно. Он уклоняется от следственных органов и не выходит на связь.

Ранее адвокат Барыкина подал апелляцию на решение о заочном аресте своего подзащитного. Однако рассмотреть жалобу в назначенные сроки не удалось, так как защитник уехал в отпуск и ходатайствовал о переносе заседания на 25 августа или более позднюю дату.

Тем не менее, в соответствии с законом, апелляционный суд обязан рассмотреть подобную жалобу в течение трёх суток с момента её поступления. В связи с этим заседание было перенесено на 30 июля, несмотря на отсутствие адвоката и его просьбу об отсрочке.

Ранее стало известно, что уголовное дело Дмитрия Барыкина не связано с периодом его работы на "Красном якоре". Напомним, экс-спикера нижегородской думы подозревают в особо крупном мошенничестве.