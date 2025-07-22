Нижегородский суд продлил арест Халтурину еще на два месяца Происшествия

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил на два месяца меру пресечения Илье Халтурину. Бывший глава нижегородского "Теплоэнерго" Илья Халтурин останется под стражей до 25 сентября 2025 года.

Напомним, Илью Халтурина задержали в июле 2024 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что экс-директор заключил контракт на работы на Нагорной ТЭЦ с нарушением конкурсных процедур. Ущерб государству превысил 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудят за неисполнение обязанности по очистке Горьковского моря.