Турция выдала России экс-застройщика нижегородского ЖК "Новинки Smart City" Происшествия

Фото: МВД России

Российские правоохранители экстрадировали из Турции бывшего руководителя строительной компании Александра Делиса, подозреваемого в хищении сотен миллионов рублей, собранных с дольщиков.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в период с 2012 по 2017 год обвиняемый, используя служебное положение, организовал преступную группу. Участники схемы незаконно присвоили около 600 миллионов рублей, полученных от граждан, вложившихся в долевое строительство в Москве, Волгограде и других регионах.

Уголовное дело из-за срыва сроков строительства нижегородского ЖК "Новинки Смарт Сити" было возбуждено в 2017 году. Следствие квалифицировало действия обвиняемого по статьям о превышении должностных полномочий, присвоении средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Тогда же Делис покинул Россию, и суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре того же года он был объявлен в международный розыск.

В мае 2025 года подозреваемого задержали на Кипре. После этого его этапировали в Стамбул, где представители турецких властей передали фигуранта сотрудникам российского бюро Интерпола.

Александр Делис — бывший председатель совета директоров группы компаний "Квартстрой". Эта структура в Нижегородской области вела строительство жилых комплексов, в том числе, ЖК "Европейский" и ЖК "Новинки Smart City", но объекты перешли в разряд долгостроев. После остановки работ только в ЖК "Новинки Smart City" насчитывалось около 1,8 тысячи обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что завершение строительства ЖК "Дом на Горького" обсудили с дольщиками.