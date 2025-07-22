СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июля 2025 16:58  [3] ФСБ: возбуждено дело против заместителя директора нижегородского ГУММИДа
25 июля 2025 16:42  [66] Нижегородский суд продлил арест Халтурину еще на два месяца
25 июля 2025 16:08  [104] Турция выдала России экс-застройщика нижегородского ЖК "Новинки Smart City"
25 июля 2025 15:00  [166] Мошенники запустили очередное фейковое видео с Никитиным
25 июля 2025 14:47  [154] "КамАЗ" устроил аварию с пятью пострадавшими на М-12 около Сергача
25 июля 2025 13:15  [206] Двух подростков на одном самокате сбила легковушка в Дзержинске
25 июля 2025 12:37  [223] Мошенники выманили у нижегородской пенсионерки полмиллиона рублей
25 июля 2025 12:05  [181] Нижегородца приговорили к четырем годам за попытку купить запалы к гранатам
25 июля 2025 11:43  [213] Инцидент на нижегородском производстве обернулся ампутацией кисти оператора
25 июля 2025 11:18  [234] 9 пьяных водителей задержали во время ночного рейда в Нижнем Новгороде
Происшествия

ФСБ: возбуждено дело против заместителя директора нижегородского ГУММИДа

25 июля 2025 16:58  [3] Происшествия
ФСБ: возбуждено дело против заместителя директора нижегородского ГУММИДа

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя генерального директора муниципального казенного учреждения "ГУММИД" Нижнего Новгорода по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Нижегородской области.

По данным следствия, в 2024 году "ГУММИД" заключило контракт с частной компанией на проведение капитального ремонта путепровода в Ленинском районе. После подписания соглашения чиновник начал оказывать давление на руководителя подрядной организации.

Используя угрозы, он пытался вынудить предпринимателя заключить субподрядный договор с другой фирмой, которую возглавлял его отец. В качестве давления подозреваемый обещал создать искусственные препятствия при приемке работ по всем муниципальным контрактам, включая ремонт путепровода.

В результате подрядчику пришлось подписать невыгодное соглашение на сумму свыше 200 миллионов рублей.

На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-директору нижегородского "Теплоэнерго" Илье Халтурину продлили срок содержания под стражей на два месяца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Уголовное дело ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
25 июля 2025 16:08  [104] Турция выдала России экс-застройщика нижегородского ЖК "Новинки Smart City"
06 июня 2025 08:00  [887] Нижегородский экс-чиновник Левдиков появился в базе розыска МВД
30 мая 2025 16:21  [1561] СК завел дело о взятках против экс-главы нижегородского "ГУММиД" Левдикова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных