ФСБ: возбуждено дело против заместителя директора нижегородского ГУММИДа Происшествия

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя генерального директора муниципального казенного учреждения "ГУММИД" Нижнего Новгорода по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Нижегородской области.

По данным следствия, в 2024 году "ГУММИД" заключило контракт с частной компанией на проведение капитального ремонта путепровода в Ленинском районе. После подписания соглашения чиновник начал оказывать давление на руководителя подрядной организации.

Используя угрозы, он пытался вынудить предпринимателя заключить субподрядный договор с другой фирмой, которую возглавлял его отец. В качестве давления подозреваемый обещал создать искусственные препятствия при приемке работ по всем муниципальным контрактам, включая ремонт путепровода.

В результате подрядчику пришлось подписать невыгодное соглашение на сумму свыше 200 миллионов рублей.

На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-директору нижегородского "Теплоэнерго" Илье Халтурину продлили срок содержания под стражей на два месяца.